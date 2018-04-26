Анкара задумалась о покупке натовских систем ПВО

Турция согласилась сотрудничать с Италией и Францией по вопросу покупки у них систем противовоздушной обороны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, речь идет о зенитно-ракетных комплексах SAMP/T. Кроме того, Анкара обсуждает с США возможность приобретения аналогичных систем ПВО Patriot, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2017 года Россия и Турция подписали соглашение о поставках в Анкару двух комплексов С-400, что вызвало бурю негодования в Белом доме. Госдеп США выразил опасение покупками Анкарой российского военного оборудования, отметив, что такие сделки могут навредить союзникам Штатов.

В начале апреля президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что принято решение ускорить поставки систем в Турцию.

Ранее авторитетное аналитическое издание National Interest заподозрило министерство обороны США во лжи о российской ПВО. Издание отмечает, что заявления американских военных чиновников о якобы "неэффективности" С-300 и С-400 могут иметь цель убедить Турцию не покупать эти комплексы у России.