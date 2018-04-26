У воспитанников школы-интерната №11 в Екатеринбурге нашли норовирус

Прокуратура проводит проверку образовательного учреждения "Екатеринбургская школа-интернат №11", откуда поступали многочисленные жалобы от воспитанников на боль в животе, рвоту и недомогание.

По предварительным данным, с 18 по 20 апреля за медицинской помощью обратились 16 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На 23 апреля 2018 года у 5 заболевших нашли норовирус 2 типа.

Проверка покажет, при каких обстоятельства заболели дети. Кроме того, специалисты проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников.

Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы продуктов питания и смывы с поверхностей помещения пищеблока. Для установления причин заболевания детей проводятся исследования и другие мероприятия.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.