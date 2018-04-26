635 пермяков хотят войти в кадровый резерв правительства

На конкурс "Молодежный резерв Прикамья" подано 635 заявок. Узнать все подробности о конкурсе и подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.



Отбор проходит в два этапа. Заочный — прием заявок — продлится до 3 мая. 10 мая подведут его итоги, а с 11 мая начнется очный этап, включающий проведение углублённой диагностики участников. Претенденты дадут интервью, сыграют в деловую игру с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Оператором первенства выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов.

Первые результаты появятся уже до конца мая, окончательные итоги подведут в июне. Победителей внесут в кадровый резерв, они получат возможность трудоустроиться в органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также в подведомственные госучреждения, поучаствовать в проектной деятельности или получить рекомендательные письма от администрации губернатора. За победителями закрепят наставников из числа руководителей исполнительных органов государственной власти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Молодёжный резерв Прикамья – 2018" – открытый региональный конкурс, целью которого является выявление, развитие и поддержка молодых специалистов, обладающих личностно-профессиональными навыками для работы руководителями и специалистами исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных госучреждений края.