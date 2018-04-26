РФС продлил контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем

Сегодня, 26 апреля, Российский футбольный союз продлил контракт со старшим тренером мужской сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, процедура подписания прошла в Доме футбола в Москве. Новое соглашение со Скоровичем рассчитано до конца апреля 2019 года.

"Сборная России сейчас является лидером в европейском рейтинге и одним из лидеров в мировом. Сделаем все возможное для того, чтобы команда развивалась, прогрессировала и завоевала один из больших трофеев. Огромную роль в последних успехах играет работа всего тренерского штаба сборной и руководства АМФР", - прокомментировал продление контракта сам Сергей Скорович.

Напомним, под руководством специалиста сборная России трижды занимала второе место на чемпионатах Европы и один раз – на чемпионате мира.