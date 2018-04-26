"Нас никуда пускать не будут". Челябинские депутаты отклонили законопроект, ограничивающий их в праве посещать бюджетные учреждения

Депутаты заксобрания Челябинской области отклонили проект закона, ограничивающий их в праве посещать бюджетные учреждения. Законопроект предлагалось принять сразу в трех чтениях, однако он вызвал споры. Против выступили не только представили оппозиции, но и депутаты от "Единой России". Попытка принять документ только в первом чтении также не увенчалось успехом, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании проект закона области "О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области" представлял председатель комитета по законодательству и МСУ Анатолий Брагин. Он подчеркнул, что законопроект разработан в целях привидения законов Челябинской области в соответствии с федеральным законодательством и с учетом правоприменительной практики.

Первая поправка касалась изменений в закон о статусе депутатов. Так, предлагалось исключить право беспрепятственно посещения депутатами организаций, у которых имеется государственная или муниципальная доля. Вторая поправка – сделать наличие высшего образования у кандидатов в главы муниципалитетов не обязательным требованием, а предпочтительным.

"Комитет по законодательству одобрил и рекомендуют его к принятию в первом и третьем чтениях", - отметил Брагин.

Против принятия выступила депутат от "Справедливой России" Ольга Мухометьярова.

"Сегодня мы этой поправкой запрещаем депутатам посещать бюджетные учреждения, к которым достаточно много вопросов. Функции контроля с нас никто не снимал. Я считаю, что эта поправка мои права и права моих избирателей нарушит, и, если надо создать судебную практику, я пойду в суд", - подчеркнула она.

Анатолий Брагин отметил, что после отклонения законопроекта последует обращение в суд.

"Есть конкретные судебные решения, в соответствии с которыми суд утверждает, что такие предприятия ставятся в не равные условия с предприятиями другой формы собственности. В связи с этим имеется обращение управления юстиции в прокуратуру Челябинской области об опротестовании закона в этой части. Вы можете отклонить, завтра будет обращение прокурора в суд. И я думаю, что решение будет предсказуемо", - заявил он.

Коллегу из "СР" поддержал лидер челябинских коммунистов Игорь Егоров.

"90% своего времени мы как депутаты проводим именно в тех учреждениях, где есть бюджетное финансирование. На сегодняшний день принимая такую поправку, мы сами себя ограничиваем в возможности представлять интересы наших избирателей в этих учреждениях. Когда жалуются на плохое образование или медицинское обслуживание, мы не имеем право в это учреждение зайти? Как мы тогда будем исполнять свои функции? Нас никуда пускать не будут. Депутаты ЗСО и депутаты муниципалитетов, не имеющие право доступа в государственные учреждения… Мы в кого превращаемся? А если вы говорите, что завтра к нам придут с судебным решением, так извините меня, мы Законодательное собрание, давайте отстаивать свои права. Если мы сами свои права в суде не можем отстоять, как мы можем отстаивать права наших избирателей", - заявил коммунист.

"Я так понял, что теперь мы можем и приемы не проводить. Зачем их проводить, если мы не имеем никаких полномочий, согласно этим пунктам?", - поинтересовался депутат-единоросс Игорь Свеженцев.

Депутат Илья Бархатов предложил принять законопроект в первом чтении и доработать его.

"Есть предложение принять данный проект закона в первом чтении. И за период рассмотрения во втором и третьем чтениях проработать детально с прокуратурой, с управлением юстиции. Я тоже здесь вижу некие противоречия", - отметил спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Однако принять законопроект в первом чтении не получилось, не хватило голосов. "За" проголосовали 24 депутата, "против" – 14, еще четверо воздержались.