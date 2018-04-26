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26.04.2018 15:40 Мск (17:40 Екб)
политика | В России | Украина
Экс-глава АП: На Украине шел четкий вооруженный государственный переворот
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Майдан, Киев, столкновения (2014) | Фото: kp.ru

Глава Администрации президента Украины в 2014 г. Андрей Клюев считает процесс в Оболонском суде Киева "судилищем" над Виктором Януковичем. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.
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Клюев пояснил, что является свидетелем со стороны защиты, но суд в Киеве не дал возможности выступить и дать показания.

Информацию, которую Клюев хотел озвучить в суде, он представил на пресс-конференции в Москве.

В частности он рассказал, что по поручению президента Януковича было подготовлено соглашение о мирном урегулировании тех процессов, которые имели место в конце 2013-начале 2014 гг. и "завершились госпереворотом".

Соглашение готовилось в течение двух суток и было подписано президентом Украины Виктором Януковичем, руководителями оппозиции, гарантами документа выступили главы трех МИД - Франции, Германии и Польши. По словам Клюева, подписывая это соглашение, Янукович пошел на многие уступки.

"Но уже через час после подписания соглашения начался штурм кабинета министров вооруженными боевиками. Еще минут через 40 начался вооруженный захват верховного совета … В течение нескольких часов после подписания соглашения все административные здания были захвачены вооруженными боевиками. Ни о какой мирной акции речи и близко не могло идти. Шел четкий вооруженный государственный переворот", - прокомментировал он.

Янукович после событий в 20-х числах февраля 2014 года пытался переговорить с теми гарантами европейских стран, которые подписали соглашение, однако не смог дозвониться до них, реакции с их стороны не последовало, подчеркнул Клюев.

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26.04.2018 15:40 Мск | Москва | Вероника Килина
17:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.03.2018 11:10 Мск
Заседание суда по делу о "госизмене" Януковича перенесено на 4 апреля








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Экс-глава АП: На Украине шел четкий вооруженный государственный переворот
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