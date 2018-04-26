РСТ Югры утвердила тарифы на речные перевозки для "Северречфлот"

Региональная служба по тарифам Югры установила фиксированные тарифы на субсидированные перевозки пассажиров речным транспортом, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Тарифы установлены для межмуниципальных маршрутов Югры и внутрирайонных маршрутов Березовского, Белоярского, Нижневартовского, Октябрьского, Кондинского районов и маршрута "Ханты-Мансийск – дачи".

Стоимость таких услуг в этом году увеличится в пределах инфляции. Рост не превысит 4%.

Отметим, что подведомственная Минтрансу РФ компания "Северречфлот" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет перевозки пассажиров и багажа по 26 субсидируемым маршрутам.

Отметим, что ранее РСТ Югры утвердила тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом авиакомпании "ЮТэйр - Вертолетные услуги" для шести муниципалитетов автономного округа.