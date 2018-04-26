За убийство вице-мэра Нягани судят киллера-дагестанца. Заказчик все еще не найден

Заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца Дагестана, живущего в Югре, по делу об убийстве вице-мэра Нягани Фариды Долотказиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, преступник был членом банды, орудовавшей в округе. В июне 2012 – марте 2013 гг. в ее составе он украл деньги и имущество югорчанина и трех компаний на 2 млн руб. Кроме того, в марте 2013 г. ему "заказал" вице-мэра Нягани человек, которого все еще ищут. Утром 28 марта 2013 г. киллер подкараулил жертву в подъезде жилого дома в 1-м микрорайоне и выстрелил в нее из пистолета, оборудованного самодельным глушителем. Позже чиновница умерла в реанимации. Оружие и боеприпасы бандит ранее незаконно купил, хранил и носил при себе. Пистолет найден и изъят.

Обвиняемый арестован. Дело рассмотрит окружной суд. Расследование дела других участников группировки продолжается.