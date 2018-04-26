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За убийство вице-мэра Нягани судят киллера-дагестанца. Заказчик все еще не найден
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Фарида Долотказина замглавы Нягани (2013) | Фото: администрация нягани

Заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца Дагестана, живущего в Югре, по делу об убийстве вице-мэра Нягани Фариды Долотказиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе генеральной прокуратуры России.
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По версии следствия, преступник был членом банды, орудовавшей в округе. В июне 2012 – марте 2013 гг. в ее составе он украл деньги и имущество югорчанина и трех компаний на 2 млн руб. Кроме того, в марте 2013 г. ему "заказал" вице-мэра Нягани человек, которого все еще ищут. Утром 28 марта 2013 г. киллер подкараулил жертву в подъезде жилого дома в 1-м микрорайоне и выстрелил в нее из пистолета, оборудованного самодельным глушителем. Позже чиновница умерла в реанимации. Оружие и боеприпасы бандит ранее незаконно купил, хранил и носил при себе. Пистолет найден и изъят.

Обвиняемый арестован. Дело рассмотрит окружной суд. Расследование дела других участников группировки продолжается.

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26.04.2018 15:28 Мск | Нягань | Михаил Лукашкин
17:28 Екб


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За убийство вице-мэра Нягани судят киллера-дагестанца. Заказчик все еще не найден
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