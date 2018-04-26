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"Фортум" и "Корпорация СТС" создают в Челябинске совместное предприятие в области теплоснабжения
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Челябинская ГРЭС, Фортум, (2016) | Фото: Накануне.RU

ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" подписали соглашение о намерении создать в Челябинске совместное предприятие в области теплоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
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"Сегодняшний меморандум предполагает выработку проектных решений по улучшению теплоснабжения города Челябинска. Муниципалитет является прямым участником этого процесса, и мы уже многое сделали совместно с компанией "Фортум"", - подчеркнул градоначальник.

По словам гендиректора ПАО "Фортум" Александра Чуваева, совместная работа двух крупных компаний обеспечит полноценную реализацию планов, обозначенных в перспективной схеме теплоснабжения Челябинска. "Сокращение издержек и мультипликативный экономический эффект благоприятно отразится на принятии оптимальных тарифных решений для потребителей в среднесрочной перспективе", - сообщил он.

Представитель акционеров группы компаний ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров добавил, что создается "передовая компания, которая обеспечит максимально возможный уровень надёжности теплоснабжения в городе". Также будет создан единый расчетный центр.

Александр Чуваев, гендиректор Фортум, Алексей Бобров, представитель акционеров Корпорация СТС(2018)|Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Новое предприятие начнет работать до конца 2018 года. Предполагается, что к нему перейдет функция единой теплоснабжающей организации в Челябинске. Сейчас функции единой теплоснабжающей организации выполняет "дочка" "Фортума" АО "УТСК".

Добавим, что аналогичное совместное предприятие двух компаний было создано в Тюмени в прошлом году и функционирует в статусе единой теплоснабжающей организации.

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26.04.2018 15:30 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:30 Екб


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"Фортум" и "Корпорация СТС" создают в Челябинске совместное предприятие в области теплоснабжения
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