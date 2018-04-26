"Фортум" и "Корпорация СТС" создают в Челябинске совместное предприятие в области теплоснабжения

ПАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" подписали соглашение о намерении создать в Челябинске совместное предприятие в области теплоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев считает, что это даст новый толчок в развитии системы теплоснабжения южноуральской столицы.

"Сегодняшний меморандум предполагает выработку проектных решений по улучшению теплоснабжения города Челябинска. Муниципалитет является прямым участником этого процесса, и мы уже многое сделали совместно с компанией "Фортум"", - подчеркнул градоначальник.

По словам гендиректора ПАО "Фортум" Александра Чуваева, совместная работа двух крупных компаний обеспечит полноценную реализацию планов, обозначенных в перспективной схеме теплоснабжения Челябинска. "Сокращение издержек и мультипликативный экономический эффект благоприятно отразится на принятии оптимальных тарифных решений для потребителей в среднесрочной перспективе", - сообщил он.

Представитель акционеров группы компаний ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров добавил, что создается "передовая компания, которая обеспечит максимально возможный уровень надёжности теплоснабжения в городе". Также будет создан единый расчетный центр.

Новое предприятие начнет работать до конца 2018 года. Предполагается, что к нему перейдет функция единой теплоснабжающей организации в Челябинске. Сейчас функции единой теплоснабжающей организации выполняет "дочка" "Фортума" АО "УТСК".

Добавим, что аналогичное совместное предприятие двух компаний было создано в Тюмени в прошлом году и функционирует в статусе единой теплоснабжающей организации.