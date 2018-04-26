"УВК" хочет водную концессию в Нижнем Тагиле без конкурса

"Уральская водная компания" и её венгерские партнеры обратились в Российско-Венгерскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству с просьбой внести в Правительство РФ вопрос о признании АО "УВК" единственным исполнителем по строительству систем водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили Накануне.RU в "УВК".

Читайте также: Генеральная прокуратура решила вывести Нижний Тагил на чистую воду

В конкурсе участвуют ещё три крупных организации. "УВК" предложило сразу два варианта решения проблем питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле. Во-первых, это масштабная реконструкция водного хозяйства в 2018-2024 гг. с объемом инвестиций 12,4 млрд руб. На подготовку проекта будет затрачено 12 месяцев. Во-вторых, это модернизация трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения города с объемом инвестиций до 6 млрд руб.

Компания вместе с партнёрами готова приступить к немедленной реализации проектов, а "конкурсная процедура может затянуть этот процесс ещё на шесть месяцев". "УВК" просит Правительство разрешить оформление концессии без конкурса.

Напомним, осенью 2017 года Черноисточинский пруд, из которого подается питьевая вода для жителей Нижнего Тагила, окрасился в темно-зеленый цвет. После этого прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении акватории водохранилища.