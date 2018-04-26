Чиновника мэрии Кудымкара судят за халатность ценой в 1,7 миллиона

Окончено расследование дела начальника отдела капитального строительства мэрии Кудымкара, которого обвиняют в махинациях с бюджетными деньгами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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По данным следствия, в марте 2016 г. отдел договорился с бизнесменом о текущем ремонте участков дороги в гравийно-щебеночном исполнении. Несмотря на нарушения – в частности, завышен объем работ – заказчик подписал все документы и заплатил подрядчику 8 млн 500 тыс. руб.
Прокурорская проверка выяснила, что не отремонтированы 5 тыс. 700 "квадратов" дорог, цена работ – 1 млн 700 тыс. руб., что является серьезным ущербом городскому бюджету. Дело ушло в Кудымкарский городской суд.