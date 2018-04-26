Сексуальному маньяку-разбойнику из Екатеринбурга предъявлено обвинение в 32 (!) преступлениях

В Екатеринбурге следователи СКР предъявили обвинение 47-летнему мужчине. Всего ему вменяется 32 преступления, среди которых убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием, покушение на убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, а также грабеж и разбой.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, надругательство над юной девушкой было совершено еще 19 декабря 1992 года, а остальные преступления злоумышленник устроил в период с 26 декабря 2009 по 17 августа 2014 годов. Все они произошли на территории Екатеринбурга, но в разных районах города.

"Потерпевшими от действий обвиняемого стали 12 девушек и женщин, которых он встречал в малолюдных местах в утреннее, вечернее или ночное время. С целью сломить сопротивление потерпевших, злоумышленник применял к ним физическое насилие, угрожал им убийством, применяя при этом нож. В большинстве случаев обвиняемый путем разбойного нападения похищал имущество потерпевших (деньги или ценные вещи, ювелирные изделия), после чего совершал в отношении них преступления сексуального характера", - рассказали в СКР.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, недавно другой серийный насильник из Екатеринбурга, орудовавший в Парке Победы, начал знакомиться с материалами своего дела.