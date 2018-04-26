Дворкович о блокировке Telegram: А у меня работает

Вице-премьер Аркадий Дворкович отказался давать оценку потенциальным убыткам компаний от действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.

Когда чиновника попросили поделиться мнением относительно экспертных оценок убытков из-за блокировки и сопутствующих ей проблем у интернет-компаний, он ответил: "А у меня работает".

При этом Дворкович оставил без ответа вопрос, продолжает ли он пользоваться Telegram, передает "Интерфакс".

Ранее эксперты оценили в 2 млрд долларов возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram.

Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, но Telegram продолжает работать у многих пользователей. В том числе у пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, который сегодня сообщил, что по-прежнему пользуется им и не видит ничего предосудительного в этом.