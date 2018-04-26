В Днепропетровске чиновникам запретили критиковать Порошенко

Горсовет Днепропетровска (переименован Киевом в Днепр) утвердил кодекс поведения чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

В кодексе, в частности, запрещается критиковать деятельность президента Украины, Кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления.

Также указывается, что работники горсовета должны быть честными, работать в интересах территориальной общины, быть вежливыми и т.п. Им запрещается появляться на рабочем месте и в общественных местах в нетрезвом состоянии и нецензурно ругаться. Кодекс включает в себя рекомендации того, как нужно одеваться.