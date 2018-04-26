Жители Перми попросили Путина оставить им во дворах киоски с артезианской водой

Жители Перми, микрорайона Вышка-2 записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить решение городских властей о размещении нестационарных торговых объектов на территории города, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись обращения пермяки разместили в социальных сетях.

"Уважаемый Владимир Владимирович, на территории нашего дома находится киоск, который реализует чистую артезианскую воду. Пермская городская дума решила снести с придомовых территорий все киоски, продающие артезианскую воду, тем самым нарушив наше право как собственников многоквартирных домов распоряжаться нашими земельными участками по своему усмотрению. Пермская городская дума своим решением показала, что наши жители должны приобретать чистую бутилированную воду только в ТЦ и крупных торговых сетях. Мы считаем это решение недопустимым и ущемляющим наши интересы", - говорится в видеообращении.

Администрация Перми уже отреагировала на недовольство жителей и пояснила, что в настоящий момент проект дорабатывается - принимаются предложения и замечания.

"Обращаем ваше внимание, что в данный момент проект схемы размещения НТО не окончательный и выставлен на публичное обсуждение. Принимаются предложения от предпринимателей и жителей города. Их можно направить на электронную почту администрации города до 29 апреля 2018 года", - сообщили представители мэрии в комментариях под видеозаписью.