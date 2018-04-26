Медведев обсудил реформу управления с Кудриным, подтвердила Тимакова

Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин действительно обсудили вопросы реформы госуправления.

Пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова подтвердила сообщения СМИ об этой встрече.

По ее словам, в рамках регулярных встреч премьер-министра с экспертами, на этой неделе в понедельник проходило мероприятие с участием руководителя ЦСР Алексея Кудрина.

На встрече "обсуждались вопросы совершенствования госуправления", Кудрин представил свои предложения, добавила Тимакова. Персональный состав правительства на встрече не обсуждался, уточнила пресс-секретарь премьера.

25 апреля источник РБК, близкий к ЦСР, рассказал, что Медведев и Кудрин обсуждали реформу госуправления. Кроме них во встрече принял участие глава Сбербанка Герман Греф (он курирует в ЦСР вопросы госуправления). Центр, по словам источника, уже подготовил проект реформы, но конкретных решений по ней пока нет.

В то же время еще в ноябре 2017 года Кудрин предлагал в первую очередь сократить число чиновников, чтобы сократить расходы на госуправление на треть, а также увольнять не справившихся с поставленными задачами министров. Тогда же стало известно, что глава ЦСР стал активнее сотрудничать с Администрацией президента.