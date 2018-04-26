Шувалов заявил, что будет работать там, куда его отправит Путин

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что будет рад любой работе, которую ему предложит президент России Владимир Путин. Так чиновник ответил на вопрос, собирается ли он и дальше работать в правительстве.

"Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент", - приводит слова Шувалова "Интерфакс".

Напомним, ранее сообщалось, что первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов покинет свой пост, заняв должность в руководстве МГУ. При этом на смену ему якобы придет помощник президента Андрей Белоусов.

Однако эксперты Накануне.RU считают, что Шувалов, скорее всего, сменит Анатолия Чубайса в "Роснано".