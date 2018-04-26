Сбербанк повторно подал иск о банкротстве югорской строительно-промышленной компании "Ява"

Сбербанк России подал повторный иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа о банкротстве югорской строительно-промышленной компании "Ява", подконтрольной экс-депутаты Госдумы Валерию Язеву.

В приеме первого заявления арбитраж отказал, передает корреспондент Накануне.RU. Суд счел, что кредитор при подаче заявления нарушил 15-дневный срок, который должен пройти с момента уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.

Напомним, Сбербанк заявил о долге в размере 169,4 млн руб. В ЮСПК ранее сообщили, что иск связан с деятельностью холдинга "Ява". Как сообщало Накануне.RU, кредиторы взыскивают долги и с других предприятий группы депутата.