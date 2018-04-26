Порошенко не попадает даже во второй тур выборов президента, - опрос

В случае проведения президентских выборов на Украине сегодня действующий президент Петр Порошенко не вышел бы даже во второй тур. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Наибольший процент поддержки на президентских выборах получила бы Юлия Тимошенко - 14%. На втором месте лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 11%. Порошенко поддержали бы только 9%.

При этом Порошенко является лидером антирейтинга: почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях. Всего ему не доверяют 82% опрошенных.

Основатель группы "Рейтинг" Игорь Тищенко считает, что предстоящие выборы могут стать "самыми интересными в истории".

Как сообщало Накануне.RU, украинские эксперты считают, что Запад не заинтересован в переизбрании Порошенко на второй срок. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Запад намерен сменить власть на Украине.