Дело на 650 тысяч. Ройзмана вызвали в суд за публикацию в ЖЖ

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил в Твиттере о том, что его вызывают в суд, передает корреспондент Накануне.RU.

27 апреля, как уже сообщало Накануне.RU, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по иску гражданина Андреева, который заявил, что на страницах блога "Живой Журнал" пользователем "Roizman" опубликованы его личные данные, прямые оскорбления в его адрес, а также сведения, не соответствующие действительности, что порочит его честь и достоинство.

Ранее предполагалось, что речь идет о гражданине, ранее отбывшем наказание за наркоторговлю. Ройзман начал размещать информацию об Андрееве с октября 2011 года. Когда Андреева отправили в колонию на шесть лет и семь месяцев, Ройзман посчитал приговор слишком мягким.

Сейчас мэр подтвердил, что именно наркоторговец подал на него в суд.

"Вызвали завтра в суд. Написал заявление ... наркоторговец Андреев. Освободившись, он решил защитить честь и достоинство, и потребовал с меня 650 тыс. руб.", - написал Ройзман.

Как добавил мэр, по его мнению, Андреев якобы "не сам это придумал".

Как уже сообщало Накануне.RU, именно с истории Андреева начало раскручиваться другое громкое дело - экс-прокурора Алексея Карпова, впоследствии получившего 20 лет "строгача". Кстати, его самого снова судят в Екатеринбурге, по новому эпизоду, приговор ожидается 28 апреля.