Самолет "ЮТэйра" назвали в честь Виктора Черномырдина

В аэропорту Сургута прошла торжественная инаугурация самолета Боинг-767 компании "ЮТэйр", которому присвоили имя Виктора Черномырдина в честь 80-летия со дня рождения политика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Ходатайства о присвоении самолету имени Черномырдина направили в авиакомпанию трудовой коллектив Сургутского ЗСК (сотрудники "Газпром переработки") и губернатор Югры Наталья Комарова. На церемонии присутствовал член Совета Федерации, в прошлом – директор "Сургутгазпром" и первый генеральный директор "Газпром-переработки" Юрий Важенин.



Деятельность Черномырдина тесно связана с историей развития нефтегазового комплекса Западной Сибири. В 1984 г., возглавляя "Тюменгазпром", он запустил завод по стабилизации газового конденсата "Сургутский ЗСК", позже стал председателем правления государственного газового концерна "Газпром", крупнейшей в мире энергетической компании.



"Черномырдин сыграл огромную роль в развитии топливно-энергетического комплекса России. Для коллектива авиакомпании, ее ветеранов и молодых сотрудников является большой честью присвоить его имя самому большому самолету в авиапарке. Лайнер выполняет полеты в Анадырь, Бухару, Душанбе, Сабетту, Санью, Ташкент и другие города маршрутной сети", - сказал генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.



Директор Завода по стабилизации конденсата имени Черномырдина Андрей Дорощук напомнил, что приказ о создании завода политик подписал 34 года назад.

"Позже предприятие получило его имя. Поэтому в честь памятной даты, 80-летия со дня рождения человека, основавшего завод в Сургуте, коллектив предприятия вышел с инициативой о присвоении имени Черномырдина одному из воздушных судов авиакомпании "ЮТэйр"", - сказал Дорощук.