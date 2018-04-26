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"Доводят до аварийного состояния": в Екатеринбурге ещё один ДК оказался под угрозой сноса
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Исток, дом культуры &quot;На Варшавской&quot; (2018) | Фото: facebook.com/Александр Ивачев

В Екатеринбурге под угрозой сноса оказался ещё один дворец культуры.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат ЗакСО Александр Ивачёв. По его словам, сегодня прошла встреча с жителями посёлка Исток. Люди обратились в "Городской контроль КПРФ", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Местный КДЦ "Исток" полгода стоит закрытый из-за экспертизы БТИ, которая посчитала здание опасным. При этом никто людям не объяснил, что будет с зданием в будущем.

"Более того, есть все основания полагать, что его сознательно доводят до аварийного состояния", - пишет Ивачёв.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Депутат уже отправил запрос главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу, чтобы чиновники мэрии предоставили информацию о деньгах, которых выделялись на ДК с 2010 по 2018 гг.

Люди и сами ранее обращались в мэрию Екатеринбурга и к губернатору, но полученные ответы не отличались друг от друга и не несли достоверной информации.

"В ответах говорилось о том, что творческая деятельность коллективов переведена на базу школы №97 и ФГБНУ "Уральский НИИСХ", что не соответствует действительности", - отмечают жители.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

На сегодняшний день КДЦ "Исток" частично отключен от теплоснабжения и электроснабжения, а из персонала остались только вахтеры.

"Складывается ощущение, что данные должностные лица не пытались разобраться в ситуации и осуществить действия по сохранению культурно-досуговой деятельности. Информации по сносу либо реконструкции данного КДЦ "Исток" нет нигде, администрация такой информации не даёт", - пишут жители посёлка Исток.

Исток, дом культуры "На Варшавской"(2018)|Фото: facebook.com/Александр Ивачев

Напомним, в Екатеринбурге вместо ДК "Химмаш" могут построить жилой комплекс с административными помещениями. Эти планы привели к акциям протеста.

ДК Химмаш, ул. Грибоедова, 13(2018)|Фото: Накануне.RU

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26.04.2018 14:57 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:57 Екб


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"Доводят до аварийного состояния": в Екатеринбурге ещё один ДК оказался под угрозой сноса
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