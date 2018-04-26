Основным голкипером сборной России на ЧМ по хоккею будет Василий Кошечкин

Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин будет первым номером сборной России во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Дании в мае этого года. Об этом заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.

"Кошечкин будет основным на чемпионате мира, но, думаю, что все сыграют на турнире. Предпочтение отдаем опыту, человеку, который знает, что такое – под прессингом тянуть команду на себе. Не короткие серии проводить удачно, а держать уровень на протяжении сезонов. Конечно, у Василия в этом плане приоритет, пусть даже с точки зрения техники молодые ребята могут смотреться интереснее. Но Кошечкин имеет запас прочности, который определяет многое", - приводит слова Давыдова Р-Спорт.

По его словам, Кошечкин не удовлетворен сезоном в КХЛ и хочет многое доказать.

"Видно, что он заряжен. Для него это вызов – он никогда не играл на чемпионатах мира номером один", - добавил Давыдов.

Напомним, ранее стало известно, что голкипер сборной России Сергей Бобровский пропустит ЧМ по хоккею из-за травмы.