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Основным голкипером сборной России на ЧМ по хоккею будет Василий Кошечкин
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Россия - Германия, хоккей, финал ОИ-2018 (2018) | Фото: fhr.ru

Голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин будет первым номером сборной России во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Дании в мае этого года. Об этом заявил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
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"Кошечкин будет основным на чемпионате мира, но, думаю, что все сыграют на турнире. Предпочтение отдаем опыту, человеку, который знает, что такое – под прессингом тянуть команду на себе. Не короткие серии проводить удачно, а держать уровень на протяжении сезонов. Конечно, у Василия в этом плане приоритет, пусть даже с точки зрения техники молодые ребята могут смотреться интереснее. Но Кошечкин имеет запас прочности, который определяет многое", - приводит слова Давыдова Р-Спорт.

По его словам, Кошечкин не удовлетворен сезоном в КХЛ и хочет многое доказать.

"Видно, что он заряжен. Для него это вызов – он никогда не играл на чемпионатах мира номером один", - добавил Давыдов.

Напомним, ранее стало известно, что голкипер сборной России Сергей Бобровский пропустит ЧМ по хоккею из-за травмы.

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16:03 Екб


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Основным голкипером сборной России на ЧМ по хоккею будет Василий Кошечкин
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