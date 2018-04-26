Началось голосование за девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

На официальном сайте чемпионата мира по футболу 2018 года открылось голосование, в котором болельщики смогут выбрать слоган для сборной России. Выбранный девиз украсит автобус спортсменов.

В голосовании три варианта: "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой", "Играй с открытым сердцем" и "Русские медведи движутся к победе".

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇



Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

Таким же образом будут выбраны девизы для остальных национальных команд, принимающих участие в мировом первенстве.

Голосование будет проходить с 11:00 (мск) 26 апреля 2018 года до 11:00 (мск) 14 мая 2018 года. Участие в нем смогут принять только зарегистрированные пользователи FIFA.com.

Как сообщало Накануне.RU, заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартовал 18 апреля. Он продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке "живой очереди", но при условии их наличия.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

По итогам жеребьевки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.