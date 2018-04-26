Крупнейшие Telegram-каналы ополчились на "Медиалогию" из-за "манипуляций"

В среду, 25 апреля, компания "Медиалогия" выпустила исследование, согласно которому количество просмотров Telegram-каналов упало более чем на 70%. В ответ крупнейшие русскоязычные Telegram-каналы назвали эти результаты "недостоверной попыткой манипуляции общественным сознанием". А по словам экспертов, в исследовании применялась "ущербная методика", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным, приведенным на сайте "Медиалогии", на 23 апреля количество просмотров в Telegram сократилось на 76,5% по сравнению с днем начала блокировки мессенджера Роскомнадзором - 16 апреля.

"На 23 апреля Топ-100 каналов потеряли 23%. В основном, из Топ-100 аудиторию потеряли развлекательные каналы, общественно-политические и экономические каналы чувствуют себя более стабильно", - говорится в результатах исследования.

После этого русскоязычные Telegram-каналы выпустили заявление, в котором раскритиковали данные "Медиалогии".

"Мы, крупнейшие Telegram-каналы русскоязычного сегмента, хотели бы сообщить, что считаем это исследование недостоверной попыткой манипуляции общественным сознанием. И вот почему:

Выводы так называемого исследования делаются на основе данных по просмотрам двух дней - 16 апреля и 23 апреля. 16 апреля - дата блокировки Telegram, когда наибольшее количество новостей привлекло в мессенджер наибольшее количество пользователей. А значит, этот день стал пиковым по числу просмотров. Наша статистика (с Tgstat.ru) подтверждает этот тезис. 23 апреля ничем особенным не отмечено - обычный день для всех каналов.

Таким образом, сравнение этих двух дней мы считаем актом грубейшей манипуляции общественным сознанием. Была ли эта манипуляция совершена "Медиалогией" сознательно или по заказу, нам доподлинно неизвестно", - говорится в заявлении, которое растиражировали многие каналы.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, который является создателем Telegram-канала Обухов.PRO, заявил Накануне.RU, что методика исследования "была не совсем адекватной".

"Насколько я знаю отклики, многие не согласны с этой оценкой. Нужно проводить альтернативное исследование. Я такого исследования не проводил. Судя по политическому ажиотажу, который идет вокруг блокировки Telegram, я сомневаюсь, что это (результаты "Медиалогии", - прим.) соответствует действительности. Нужно смотреть, какая применялась методика, возможно, она была не совсем адекватная. У "Медиалогии" есть более взвешенные методики: берется средний показатель - за декаду, неделю, месяц - и сравнивается. А если сравнивать какой-то один день - это ущербная методика, на мой взгляд", - прокомментировал эксперт.

Как сообщало Накануне.RU, возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram оценили в 2 млрд долларов.