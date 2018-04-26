Берлин: Антироссийские санкции США серьезно угрожают немецкой экономике

В Берлине завили, что новые антироссийские санкции США потенциально могут создать проблемы для германской экономики.

Как заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ, "санкции проблематичны". По его словам, пока они не создали проблем экономике ФРГ, но "потенциально они могут создать большие проблемы". "Они ведут к серьезным потерям, потому что мы, в принципе, связаны с этими российскими олигархами и этими компаниями", - цитирует источник РИА Новости.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 27 апреля посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Reuters со ссылкой на источника из Минфина России сообщает, что Россия надеется на то, что Евросоюз сможет убедить США ослабить ограничения.

"Все смотрят, удастся ли Меркель договориться с Трампом о том, чтобы добиться исключения из правил. Именно поэтому в России не расчехляют все орудия в ответ", - сказал источник.

Ранее немецкие компании выразили обеспокоенность санкциями США, направленными на российский концерн "Русал".

Как отмечали в Российско-германской внешнеторговой палате, потери немецких компаний в России из-за американских санкций могут достигнуть полутора миллиардов евро.