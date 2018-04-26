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На Черноморском флоте готовятся к смене командования?
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Командующий Черноморским флотом Александр Витко (2014) | Фото:

По информации севастопольских СМИ, в ближайшие дни (или даже часы) Владимир Путин может подписать указ о назначении нового командующего Черноморским флотом РФ. Ссылаясь на неназванные источники, местные журналисты отправляют нынешнего руководителя, адмирала Александра Витко (на фото) на повышение в Москву, на его место прочат вице-адмирала Александра Моисеева, который в настоящий момент командует подводными силами Северного флота России.
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В настоящий момент ни на сайте президента России, ни на сайте Минобороны никакой информации о кадровых перестановках нет. На сайте Кремля лишь сообщается, что 20 апреля Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба, первым замминистра обороны Валерием Герасимовым. Повестка встречи не озвучивалась.

Адмирал Александр Витко пришел на пост командующего Черноморским флотом России сразу после событий весны 2014 года, когда прежний командующий Сергей Меняйло был избран губернатором Севастополя.

Александр Моисеев в апреле 2012 года указом президента был назначен командующим подводными силами Северного флота (СФ). В 2011 окончил Военную академию Генерального Штаба ВС РФ. Командовал АПЛ "Рязань" и "Новомосковск", занимал различные командные должности на Северном флоте. Имеет награды, в феврале 2011 года, согласно указу президента, ему было присвоено звание "Герой России".

вице-адмирал Александр Моисеев(2018)|Фото: сайт Минобороны России

Другие новости по темам: Александр Витко, Александр Моисеев, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Черноморский флот, Северный флот
26.04.2018 13:21 Мск | Денис Лузин
15:21 Екб


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На Черноморском флоте готовятся к смене командования?
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