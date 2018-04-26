Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда и трактора на станции Пермь-II

В Перми из-за столкновения поезда и трактора возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла в 11.08 5 апреля. В то утро водитель трактора, находившегося на перроне между вторым и третьим путями главного направления станции Пермь-II, съехал на второй путь. По нему ехал поезд, который "сбил" машину. Тракторист получил тяжелые травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР.

Выясняются подробности аварии.