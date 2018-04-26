Костя Цзю приедет на открытие Академии единоборств в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 4 мая состоится открытие Академии единоборств "Русской медной компании". Учреждение впервые откроет двери для гостей и спортсменов, а также примет свой первый турнир по профессиональному боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC Boxing Promotions, официально старт работы академии дадут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава РМК Игорь Алтушкин. В церемонии открытия примут участие легенда бокса Константин Дзю, Александр Емельяненко и Иван Штырков. Торжество начнется в 18.00.

Маленькие гости Академии единоборств смогут увидеть мастер-класс от Адбулманапа Нурмагомедова - отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который также прилетит в Екатеринбург, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам.

Открытие академии пройдет в преддверии турнира RCC2: Russian Cagefighting Championship, который состоится 5 мая на площадке КРК “Уралец”.