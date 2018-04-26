В Челябинской области инвалиды жалуются на качество технических средств реабилитации и долгую процедуру закупа дорогостоящих протезов. Об этом на заседании ЗСО заявила уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова, выступая с ежегодным докладом, передает корреспондент Накануне.RU.

Омбудсмен отметила, что обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов находится в повестке пристального внимания.

"Беспрецедентная сумма, превысившая миллиард рублей, позволила выплатить долг инвалидам за несколько лет, стоявших в очереди, ожидая средства реабилитации и приобретая их за свой счет. Однако по-прежнему остались вопросы качества. Инвалиды жалуются уполномоченному на протекающие мочеприемники, калоприемники, абсорбирующие пеленки, на сложную и долгую процедуру закупа дорогостоящих протезов", - отметила она.

Для решения этих вопросов создана рабочая группа, которая уже приступила к детальному обсуждению каждой проблемы.

Ранее вопрос о некачественных средствах реабилитации рассматривался на заседании регионального ОНФ, где инвалиды продемонстрировали какие расходные материалы им выдают. Так, мочеприемники не соответствуют техзаданию госконтракта, неудобны в использовании, имеют короткую жесткую трубку, протекают, изготовлены из тонкого материала, без тканевой основы, вследствие чего нога преет и подвергается появлению различных повреждений кожного покрова.