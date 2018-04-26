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Новости
26.04.2018 12:47 Мск (14:47 Екб)
общество | В России
Возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram оценили в 2 млрд долларов
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Компания-разработчик софта Flexbby оценила потери российских компаний из-за блокировки мессенджера Telegram в миллиард долларов, а общие потери бизнеса в России и за рубежом - в два миллиарда.

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"Там убытки в два миллиарда долларов, по грубым оценкам. Есть два больших сегмента, которые могут пострадать. Первый сегмент – это облачные провайдеры, Amazon и Google. Если продлится блокировка, то пользователи этих сервисов будут уходить в каком-то объеме. Максимум - все уйдут", - сказал РИА Новости директор по развитию Flexbby Роман Чесов.

Всего, по подсчетам компании, из-за мер Роскомнадзора пострадали около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon.

Flexbby направила интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложение создать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, но ответа пока не получила.

"То, что сейчас происходит, есть борьба между государством и Telegram, а страдают компании, которые вообще ни при чем. Мы написали Мариничеву. Ответа пока не было. Судя по всему, когда мы отправляли письмо, Google был заблокирован. Мы почтой этой пользуемся, и, судя по всему, не дошло ему еще сообщение", - отметил Чесов.

"Взгляд" сообщает, что Роскомнадзор, с начала блокировки Telegram получивший уже более 46 тысяч жалоб, уже начал консультации с представителями отрасли.

Ранее глава ФАС России заявил, что история с Telegram нанесла большой ущерб.

Напомним, Роскомнадзор ищет каналы, позволяющие Telegram оставаться доступным в России. Ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, в связи с чем начались проблемы с доступом к сайту Google, частично перестал открываться Youtube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продаж электронных полисов ОСАГО. Проблемы были и у пользователей Viber.

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26.04.2018 12:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:47 Екб


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Возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram оценили в 2 млрд долларов
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