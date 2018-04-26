Челябинец, стрелявший по машине "скорой помощи", получил условный срок

19-летнего челябинца, обстрелявшего из пневматического пистолета машину "скорой помощи", приговорили к условному сроку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел ночью 23 марта на улице Набережной. Сотрудники находились на вызове, когда они вышли из подъезда после посещения пациента и вернулись в машину, по "скорой" начали стрелять. После нескольких выстрелов в машине разбился люк. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Мужчина вину признал, раскаялся и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

"Суд согласился с предложенной обвинением квалификацией преступления, размером наказания и приговорил виновного к лишению свободы сроком 2 года, условно с испытательным сроком 3 года с возложением определенных обязанностей на период испытательного срока", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.