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Челябинец, стрелявший по машине "скорой помощи", получил условный срок
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скорая помощь, реанимация (2018) | Фото:Накануне.RU

19-летнего челябинца, обстрелявшего из пневматического пистолета машину "скорой помощи", приговорили к условному сроку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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Напомним, инцидент произошел ночью 23 марта на улице Набережной. Сотрудники находились на вызове, когда они вышли из подъезда после посещения пациента и вернулись в машину, по "скорой" начали стрелять. После нескольких выстрелов в машине разбился люк. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Мужчина вину признал, раскаялся и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

"Суд согласился с предложенной обвинением квалификацией преступления, размером наказания и приговорил виновного к лишению свободы сроком 2 года, условно с испытательным сроком 3 года с возложением определенных обязанностей на период испытательного срока", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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26.04.2018 12:42 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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Челябинец, стрелявший по машине "скорой помощи", получил условный срок
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