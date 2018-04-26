В Архангельске обезьяна на выездной выставке покусала двухлетнего мальчика

В Архангельске на выездной выставку животных обезьяна покусала двухлетнего мальчика, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому АО.

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Инцидент произошел в период с 26 февраля по 18 марта 2018 года в одном из торговых центров города.

"Одна из обезьян, находившаяся вне специальной клетки, повела себя агрессивно, набросилась на двухлетнего мальчика и укусила его за руку. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ребенку причинены телесные повреждения характера укушенной раны левой кисти", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.