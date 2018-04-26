Дворник получил 11 лет "строгача" за убийство студентки в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Юрию Федоренко - дворнику, который убил молодую студентку колледжа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчине назначено 11 лет колонии строгого режима.

Юрий Федоренко работал дворником в микрорайоне "Солнечный", там же он проживал вместе со своей семьей. Ночью, в ноябре 2017 года, мужчина был в гостях у своей знакомой 20-летней девушки. Между ними произошел конфликт, в результате которого дворник нанес студентке не менее шести ударов ножом в грудь и плечо. Жертва погибла на месте.

Студентка была знакома с Федоренко, так как дружила с его маленькой дочерью.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Также с подсудимого в пользу родственников погибшей взыскали 800 тыс. руб. в качестве морального вреда и 125 тыс. руб. на посмертные траты.