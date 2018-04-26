Пьяный инспектор ГИБДД устроил в Тюмени массовое ДТП

В Тюмени пьяный сотрудник областного управления ГИБДД стал виновником аварии, смяв четыре автомобиля, передает корреспондент Накануне.RU.

"В ночь на 26 апреля сотрудник областного управления ГИБДД совершил ДТП: не справился с управлением и допустил столкновение с тремя машинами. Все автомобили получили повреждения. По предварительным данным, сотрудник управления был пьян", - рассказала Накануне.RU начальник пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик.

Проводится служебная проверка, вскоре инспектор будет уволен по отрицательным мотивам и ответит за происшествие по закону.