На Южном Урале рабочего придавило бункером

В Сатке на территории комбината "Магнезит" рабочего придавило бункером. Чтобы извлечь тело мужчины из-под завалов, потребовалось привлечение автокранов, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло 25 апреля. Бригада выполняла демонтажные работы на территории комбината.

"При разборе железобетонного бункера произошло его обрушение, которое привело к гибели рабочего 1962 года рождения. Для извлечения из-под завала потребовалось привлечение автокранов. После спасатели смогли извлечь тело пострадавшего", - отметили в пресс-центре.