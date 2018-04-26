В Свердловской области на Первомай выйдут 100 тысяч человек

Федерация профсоюзов Свердловской области сообщила, что первомайские мероприятия по всей России пройдут под единым девизом "За достойный труд, за справедливую социальную политику". В Екатеринбурге в демонстрации примут участие 25 тыс.человек. Наиболее массовые мероприятия ожидаются в столице Урала, Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Новоуральске, Североуральске, Качканаре, Краснотурьинске, Невьянске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов.

В Свердловской области 1 Мая на улицы выйдут около 100 тыс. человек, из которых более 20 тыс. - молодежь. Всего в России пройдут 735 демонстраций и митингов, в них намерены участвовать 2,7 млн чел.

Также в канун 1 мая запланированные встречи профактивов с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и заседания трехсторонних комиссий. Представители профсоюзной молодежи планируют принять участие в митингах и шествиях, как в общих колоннах профсоюзов, так и в организованных отдельных молодежных колоннах.

Молодежный совет ФНПР проведет агитационную интернет-акцию в социальных сетях под названием "За достойный труд, за справедливую социальную политику!" с хэштегами #1МАЯЯЗА, #ЯИДУНАПЕРВОМАЙ, #ЯНАПЕРВОМАЙ, #ПЕРВОМАЙ.