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Новости
26.04.2018 12:18 Мск (14:18 Екб)
общество | В России
"Не старайтесь выбирать его только по внешнему виду": Роспотребнадзор дал рекомендации по мясу для шашлыка
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шашлыки, мясо, мангал (2018) | Фото: Накануне.RU

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыка. Как передает корреспондент Накануне.RU, памятка размещена на официальном сайте надзорного ведомства.
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Так, россиянам не рекомендуют покупать мясо (да и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения и без сопроводительных документов.

"Приобретайте пищевые продукты в стационарных предприятиях торговли. Обратите внимание на сопроводительную документацию: накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно. При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах. Запах не должен быть неприятным! Если от мяса хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью - от покупки стоит отказаться. Свежее охлажденное мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью. Перед покупкой обязательно разверните охлажденное мясо, так как зачастую продавцы укладывают куски, пряча жир и жилы внутрь. Мясо лучше покупать целым куском, чтобы с него не свисали жир и жилы. Не нужно брать темное мясо - скорее всего оно старое. Бывает, что под видом охлажденного мяса потребителю предлагают мясо размороженное. Как отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего? Надавите на него пальцем: мясо должно быть упругим. У оттаявшего - более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок. Замороженное мясо можно использовать для приготовления шашлыка, но по вкусовым качествам оно будет уступать охлажденному", - советуют в Роспотребнадзоре.

шашлыки, мясо, мангал(2018)|Фото: Накануне.RU

В ведомстве напоминают, что повторно замороженное мясо продавать нельзя. А чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит.

"Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса: берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий, и удовольствие такой шашлык вам вряд ли доставит. Найдите в составе консерванты - их указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки - это влагоудерживающий агент. Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой", - отмечают в Роспотребнадзоре.

шашлыки, мясо, мангал(2018)|Фото: Накануне.RU

При этом надежнее мясо в заводской упаковке от известного производителя.

"Если берете мясо в заводской упаковке, то смотрите, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение трех дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее. Состав "правильного" шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п.)", - добавили в ведомстве.

Если же есть сомнения в качестве или безопасности мяса или готового шашлыка, следует обращаться в управление Роспотребнадзора по субъекту РФ.

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26.04.2018 12:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:18 Екб


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"Не старайтесь выбирать его только по внешнему виду": Роспотребнадзор дал рекомендации по мясу для шашлыка
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