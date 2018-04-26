Алексей Табалов покинул должность координатора челябинского штаба Навального

Руководитель челябинского штаба Навального Алексей Табалов сложил полномочия. Новым координатором штаба будет Борис Золотаревский.

"Да, я действительно ухожу с должности координатора штаба, поскольку чувствую себя как "разряженный аккумулятор". Надеюсь, Борис справится на новом поприще", - написал Табалов на своей странице в Фейсбук.