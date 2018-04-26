Во Владивостоке возле военного училища мужчина застрелил из ружья девушку и покончил с собой

Тела мужчины и женщины обнаружили на улице во Владивостоке, возбуждено уголовное дело.

"26 апреля во дворе дома в переулке Камском обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти – огнестрельными ранениями. На месте происшествия проведен осмотр, где обнаружено ружье. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомую и убил ее. После этого совершил самоубийство", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Приморскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Сообщается также, что тела были обнаружены на территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени Макарова.