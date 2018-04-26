Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая. Об этом заявил председатель Народного собрания Республики Ара Баблоян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента страны.

"Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона Республики Армения "Регламент НС", заявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12.00, на созываемом силой закона специальном заседании Народного собрания", - говорится в сообщении.

Напомним, лидер протестующих в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян ранее потребовал отставки врио премьер-министра страны Карена Карапетяна. Протесты в закавказской стране, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, продолжаются, оппозиция выдвигает новые требования.