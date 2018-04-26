В Прикамье более 20 тысяч ветеранов и тружеников тыла получат единовременную денежную выплату

в этот день
26.04.18
13:25
В Екб.15:25
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде!
В юбках на морозе. Организаторы объяснили "голый марш" школьниц
Пьяный инспектор ГИБДД устроил массовое ДТП. ВИДЕО
Главное
Эксперт: Медведев может покинуть свой пост, но главные "финансисты" останутся

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Сегодня "Русал" – а завтра "Газпром"? Как далеко зайдет экономический шантаж США Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств.
24.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Школьники готовы убивать: кто виноват? История в Стерлитамаке стала шестой в ряду российских школьных вооружённых нападений после Одинцово, Ивантеевки, Перми, Улан-Удэ и Шадринска. СМИ уже окрестили эти трагедии "российским колумбайном" по аналогии с произошедшей в одноименной американской школе трагедией 20-летней давности, когда два школьника ранили 37 человек, из которых погибли 13.
26.04.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 230



Новости
26.04.2018 12:06 Мск (14:06 Екб)
общество | Пермский край
В Прикамье более 20 тысяч ветеранов и тружеников тыла получат единовременную денежную выплату
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) |

Сегодня, 26 апреля, на заседании правительства Пермского края утвержден объем единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В Пермском крае более 20 тысяч участников, инвалидов войны, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда получат единовременную денежную выплату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой администрации.

"Приближается День Победы, в его преддверии, по указу президента РФ, все участники и инвалиды ВОВ, а у нас в крае их, к сожалению, осталось чуть более 1,2 тыс. человек, получат единовременную поддержку в размере 10 тыс. рублей. Эти выплаты ветераны получат вместе с пенсией, никуда ходить и заполнять какие-то дополнительные бумаги не нужно, — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. — Считаю правильным, если мы, в свою очередь, на краевом уровне, также осуществим выплаты труженикам тыла. С такой просьбой обратился краевой совет ветеранов. Как и в прошлом году, единовременная выплата составит 3 тыс. рублей, и ее получит более 19 тыс. человек".

В своем докладе министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что на единовременную денежную выплату краевым бюджетом предусмотрено 59 млн рублей из резервного фонда Пермского края. Выплату получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.

"Все ветераны получат выплату привычным для них способом — как получение пенсии. Выплата будет предоставлена автоматически, специально за ней обращаться в органы социальной защиты не нужно, — пояснил министр социального развития Павел Фокин. — Все выплаты будут произведены до 9 мая".

Другие новости по темам: ветераны, труженники тыла, великая отечественная война
26.04.2018 12:06 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Прикамье более 20 тысяч ветеранов и тружеников тыла получат единовременную денежную выплату
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+