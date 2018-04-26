В Египте уличным продавцам запретят приставать к туристам

Египетских торговцев и прочих уличных продавцов, которые ведут свой промысел на территории туристических объектов, начнут штрафовать. Соответствующую поправку в Закон о защите древностей принял парламент Египта, сообщили Накануне.RU в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР напомнили, что о необходимости навести порядок на территории исторических памятников в Египте говорят давно. Это касается всего комплекса нелегальной торговли и прочего сервиса, в том числе, проката верблюдов и лошадей, а также случаев мошенничества, жертвами которых становятся доверчивые иностранные туристы.

Под запрет попадут все лица, которые ведут торговлю, находясь внутри туристических объектов или музеев, а также те, кто намерен "предлагать товар или услугу в пользу других". "Под запретом любые приставания к туристам с навязчивой просьбой что-то приобрести или заглянуть в магазин, чтобы купить там "у хорошего знакомого" что-либо, или "вон там, за углом, сесть на белого верблюда", - пояснили в АТОР.

Штраф для египетских торговцев и их "посыльных" составит 10 тысяч египетских фунтов. По нынешнему курсу это примерно 565 долларов США или около 35 тысяч рублей.

"Возможно, такие большие штрафы станут сдерживающим фактором для тех, кто совершает такие действия, которые плохо влияют на туризм", - прокомментировал новшество министр археологии АРЕ Халед Эль-Анани.

Однако спикер парламента Египта Али Абдул Ааль, который подчеркнул, что подобной статьи не существует ни в одной стране мира, тем не менее, считает, что такая торговля – часть "египетской жизни", и "ужесточение наказания не устранит это явление".

Сроков введения штрафов за незаконную торговлю официально не названо: ожидается, что они заработают с осени. Также не ясно, какие службы будут следить за исполнением закона и штрафовать торговцев-нарушителей.

Напомним, 11 апреля после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом.