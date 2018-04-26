В Екатеринбурге 9 мая введут "сухой закон" сразу в нескольких районах

В Екатеринбурге 9 мая ограничат продажу алкоголя. Всего под запрет попадут четыре района города. Постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Запретить предприятиям торговли осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях 09.05.2018", - сообщается в документе.

С 8.00 до 23.00 – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

с 8.00 до 00.00 – в границах улиц Машиностроителей – Ильича – Краснознаменной ‒ проспекта Орджоникидзе;

с 8.00 до 15.00 – по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой;



с 9.00 до 15.00 – в границах улиц Мамина-Сибиряка ‒ Первомайской – Бажова ‒ Шарташской.