В Москве пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте лекарственных препаратов наркоманам

В Москве по итогам масштабного рейда по столичным аптекам сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в крупном размере на территории столицы", - прокомментировала она

Реализация препаратов наркозависимым людям для немедицинского потребления происходила партиями через сеть аптечных пунктов без рецепта и кассового чека, отметили в ведомстве.

В результате этих действий доход участников группы в сутки составлял свыше 5 млн рублей.

"В ходе рейда проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. Изъято более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования", - добавила Волк.

По данным фактам возбуждено 8 уголовных дел, злоумышленники задержаны.