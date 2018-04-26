В Екатеринбург прилетят чемпион мира по футболу Марсель Десайи и актер Сами Насери

В историческом сквере Екатеринбурга в воскресенье, 29 апреля, откроется передвижной парк ЧМ-2018 по футболу. Гостем станет чемпион мира 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Вместе с ним уральскую столицу посетит известный французский актер Сами Насери – звезда фильма "Такси". Он будет участвовать в футбольных конкурсах, разыгрывать подарки, а также проведет автограф-сессию.

Парк футбола будет работать два дня – с 29 по 30 апреля с 12.00 до 20.00. Все развлечения будут бесплатными. Горожан ждут аттракционы, викторины и мастер-классы легенд FIFA.

Отметим, что передвижной парк посетит 11 городов-организаторов ЧМ. После Екатеринбурга он отправится в Казань, потом в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Калининград. В Москве сооружение расположится на Красной площади и будет работать на протяжении всего турнира с 17 июня по 15 июля.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: в Екатеринбурге 15 июня сыграют Египет с Уругваем, 21 июня — Франция с Перу, 24 июня — Япония с Сенегалом, 27 июня — Мексика с Швецией.