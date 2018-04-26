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Челябинскстат: индекс промпроизводства в марте замедлился вдвое по сравнению с январем
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коллаж, промпроизводство, экономика, спад, падение (2015) | Фото: Накануне.RU

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики опубликовал свежую порцию данных о состоянии экономики Южного Урала. Цифры свидетельствуют, что в марте 2018 года несколько замедлился рост в промышленности – до 7,1%, в январе нынешнего года этот показатель был в два раза выше – 14,9%, передает корреспондент Накануне.RU.
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Отметим, что показатели индекса промышленного производства рассчитываются в процентах к аналогичным показателям прошлого года.

Среди других интересных тенденций – количество безработных в Челябинской области, рассчитанное с применением критериев Международной организации труда (МОТ). В январе и феврале Челябинскстат насчитал 110,8 и 109,2 тыс. потерявших работу граждан на Южном Урале, это соответственно 5,9% и 5,8% от общего количества рабочей силы.

Добавим, что традиционно официальное количество безработных в Челябинской области значительно меньше, по данным Главного управления по труду и занятости населения, по состоянию на 25 апреля не имеющими работы числились 25,4 тыс. человек (или 1,37% от общего количества занятых).

С января по апрель работодатели Челябинской области нарастили объем невыплаченной заработной платы работникам с 169 млн до 266 млн руб., в списке должников свыше 100 компаний из разных секторов экономики. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата к февралю текущего года в регионе, по данным статистиков, составляла 32 тыс. 748 руб.

Другие новости по темам: Челябинскстат, Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, безработица, долги по зарплате
26.04.2018 11:55 Мск | Челябинск | Денис Лузин
13:55 Екб


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Челябинскстат: индекс промпроизводства в марте замедлился вдвое по сравнению с январем
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