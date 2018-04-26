Куйвашев определил дату празднования Сабантуя-2018 в Свердловской области

В 2018 году национально-культурный праздник Сабантуй пройдет в Свердловской области 30 июня на территории Сысертского городского округа. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, он уже дал необходимые поручения по подготовке и проведению Сабантуя всем профильным министерствам и ведомствам, включая областные Минкультуры, Минспорта, Минздрав и министерство АПК и продовольствия. Отдельное внимание в подписанном документе уделено вопросам обеспечения безопасности участников праздника.

"Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных народов Урала, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО", - заявлял ранее Евгений Куйвашев.

В Свердловской области Сабантуй традиционно празднуют не только татары и башкиры, но и представители всех 160 народов, живущих на Среднем Урале. Гости праздника знакомятся с особенностями и культурными традициями татарского и башкирского народов, а также соревнуются в самых разных видах спорта, в том числе и в национальной борьбе куреш.