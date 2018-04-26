Центробанк выпускает еще одну монету из серии "На страже Отечества", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

"3 мая 2018 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля серии "На страже Отечества". Это уже вторая монета данной серии", - говорится в сообщении.

Монета будет выпущена тиражом 3 тыс. штук. На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов танков и самолетов "расположены рельефные изображения солдат Великой Отечественной войны, идущих в атаку".

Планируется, что в этом году будет выпущено еще две серебряные монеты этой серии.