В Москве снова горел торговый центр

В Москве спасатели ликвидировали пожар в помещении торгового центра около станции метро "Шоссе Энтузиастов".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС РФ по столицe, в 5.16 поступило сообщение о возгорании в одном из помещений на первом этаже четырехэтажного административного здания по адресу шоссе Энтузиастов, дом 31.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара и приступили к его тушению. Принятыми мерами в 05:44 возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров, а в 05:50 ликвидировано", - уточнили в ведомстве.

Уточняется, что персонал самостоятельно покинул здание до прибытия спасателей, пострадавших нет.

В среду была приостановлена деятельность торговых центров "Персей для детей" и "Серебряный дом".

Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля произошел пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице. В результате пожара погиб один человек, несколько спасателей пострадали.